Auch Hauptbahnhof und Stadtgarten sind Thema Neusser SPD lädt zum Sicherheitsgipfel

(jasi) Drogenhandel im Stadtgarten, Raubdelikte im Bereich des Hauptbahnhofs, prügelnde Jugendbanden: Das Thema Sicherheit in Neuss ist nach wie vor eines der am heißesten diskutierten. Deshalb lädt die SPD für den kommenden Montag zu einer großen Sicherheitskonferenz in das Restaurant „Kohlmann‘s Café & Weinbar“ ein. Los geht’s um 18.30 Uhr.