Berufsförderungszentrum in Neuss : Der erste Wolf, der kochen kann

Neuss Showkoch Eddy Wolf gibt Kochkurse im BFZ Schlicherum. Die Küche dort wurde kürzlich saniert und soll jetzt als Eventlocation fungieren.

Die Einrichtung in der Küche des Berufsförderungszentrums (BFZ) in Schlicherum ist neu und modern. Da zuletzt keine Präsenz-Veranstaltungen erfolgen konnten, wurde nämlich unter anderem das Projekt „Küchenerneuerung“ in Angriff genommen. Die 30 Jahre alten Möbel wurden, großteils in Eigenregie, durch eine schlichte, aber schöne weiße Einrichtung ersetzt. Die zentral stehende Kochinsel besitzt drei Induktionskochfelder. Die jetzt im Industrie-Stil gehaltene Lüftung wurde dafür umgelegt. Zwei Backöfen, drei Kühlschränke, zwei Spülbecken sowie eine Spülmaschine komplettieren Ausstattung. Die Küche ist das Reich von Eddy Wolf. Der in Bukarest geborene 47-Jährige ist Diätkoch, Ausbilder und Küchenmeister. Mit 16 Jahren hat er in Freiburg seine Koch-Ausbildung begonnen, seither brennt er für den Beruf. In Kooperation mit dem BFZ hat Wolf in der Lehrküche bereits Kochkurse für Flüchtlinge gegeben – als Projekt zur Integration und als Maßnahme zur Basisqualifikation in der Gastronomie. „Wir haben die Menschen begleitet und an die Hand genommen“, erzählt Wolf. „Und ich konnte dadurch die Kochkultur anderer Nationen kennenlernen.“ Welche Projekte künftig mit dem BFZ in der sanierten Lehrküche stattfinden, steht noch nicht fest. Sicher ist jedoch, dass der als selbstständiger Koch arbeitende Wolf dort künftig seine Events ausrichten wird. Denn Wolf ist Showkoch, bietet Kochseminare, Kochvorführungen und private Kochkurse an. „Essen verbindet Menschen“, erklärt Wolf. Bei den Kochkursen gehe es um den Spaß. „Es ist ein einzigartiges und schönes Zusammensein“, so der Koch weiter. Mit Gruppen von bis zu 15 Personen können in der Küche Kurse stattfinden. „Das Ambiente und die Atmosphäre mit dem alten Bauernhof hier ist phänomenal“, sagt Wolf begeistert. Die Teilnehmer sollen sich in der Küche wie Zuhause fühlen, während sie in Gruppenarbeit ihren Teil des Vier-Gänge-Menüs zubereiten. „Die Leidenschaft ist das A und O. Aber im Endeffekt geht es darum, einen entspannten und schönen Abend zu verbringen“, sagt Wolf, der die Küche im BFZ als „mein kleines Baby“ bezeichnet. Und dafür stellte er auch sein Equipment, darunter eine alte Nudelmaschine („Das ist noch Handarbeit.“) sowie eine Eismaschine zur Verfügung. Allzu speziell soll das Equipment aber nicht werden, betont Wolf. Denn: „Die Teilnehmer bekommen von mir die Menüs und die Rezepte, damit sie die zuhause nachkochen können.“ Einen Konvektomaten und eine Dampfgarer will der Koch dennoch anschaffen – wenn es die Finanzen zulassen. Denn daran können dann Auszubildende während ihrer Prüfungsvorbereitung lernen. Das ist eine von vielen Angeboten, die Eddy Wolf aktuell umzusetzen plant. Ein weiteres ist beispielsweise ein „Singlekurs“ mit Date-Akzenten. Die neue Küche sieht er als „Bereicherung“ für die Projekte. Carsten Pfarr