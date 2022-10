Lichtblicke-Show in Neuss : Lichtblicke für Kinder in Not

Lichtblicke für Kinder in Not

Neuss Gutes tun verbindet. Dem ist sich auch Michael Holm, Fotokünstler und Veranstalter aus Kleinenbroich, bewusst. Daher lädt er gemeinsam mit der Wunderbar Event Gastronomie zur 16. Neusser Lichtblicke Show am Freitag, 28. Oktober, ein.

Das etablierte Charity-Event findet im „The Hidden“ an der Neustraße statt und bietet auch in diesem Jahr ein breites musikalisches Angebot. Um 19.30 Uhr beginnt die Veranstaltung, Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Eintritt ist kostenfrei, es wird allerdings um eine Spende für die Aktion Lichtblicke gebeten. Zum Hintergrund: Die Lichtblicke Show unterstützt die Aktion Lichtblicke, die gezielt Kindern und Jugendlichen in Not in Neuss und Umgebung hilft. In den vergangenen Jahren konnten bereits über 90.000 Euro bei den Lichtblicke Shows für die Aktion gesammelt werden. Schirmherr der Charity-Veranstaltung ist Bürgermeister Reiner Breuer. Auch Landrat Hans-Jürgen Petrauschke wird teilnehmen.