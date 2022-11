Theater am Schlachthof in Neuss : Sherlock Holmes kehrt nach Pandemie zurück auf die Bühne

Die NGZ verlost Karten, es gilt jedoch eine Frage zu lösen. Foto: Jagna Witkowski

Neuss Sherlock Holmes erlebte im Theater am Schlachthof eine gelungene Uraufführung - doch dann machte die Pandemie weiteren Vorstellungen einen Strich durch die Rechnung. Nach zweieinhalb Jahren Pause geht es nun wieder auf die Bühne - die NGZ verlost Karten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Panne führt Sherlock Holmes und seinen Gefährten Dr. Watson an den Niederrhein: In einem Landgasthof stoßen sie auf seltsame Phänomene und machen sich an die Lösung des Falls.

Die Kriminal-Komödie von Markus Andrae frei nach Sherlock Holmes-Erfinder A.C. Doyle wurde vor zweieinhalb Jahren bereits im Theater am Schlachthof (TaS) gezeigt – allerdings nur zwei Mal. Dann kam der erste Corona-Lockdown und das Stück musste erst einmal vom Spielplan verschwinden.

Am Freitag, 18. November,erlebt das Stück „Sherlock Holmes und das Mysterium des Mirakels“ quasi seine zweite „Uraufführung.“ Es fühle sich irgendwie absurd an, nach zweieinhalb Jahren alles noch einmal zu proben, meint Regisseurin Sarah Binias. Gleichzeitig findet sie es aber schön und beruhigend zugleich, dass das Team das Stück rund um den Detektiven immer noch lustig findet. Es wird also keine Neu-Inszenierung sein, auch wenn es sich für die Schauspielenden vielleicht so anfühlt, sagt Pressesprecher Dennis Prang.

Dies sei auch deswegen möglich, weil die Komödie relativ zeitlos ist und sich kaum Bezüge zur heutigen Zeit finden. Auch Daniel Cerman, Lars Evers, Tim Fleischer und Monika Sobetzko freuen sich, das Stück noch öfters zeigen zu können. An diesem und am ersten Dezemberwochenende ist Sherlock jeweils um 20 Uhr zu sehen. Karten gibt es online oder können mit etwas Glück für die Vorstellung am 4. Dezember gewonnen werden: Dafür eine Mail an aktion@ngz-online.de senden und verraten: „Wie heißt der Gegenspieler von Sherlock Holmes?“

(NGZ)