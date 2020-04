Neusser Nordstadt : Sheddachhalle fällt für neue Kita

Die Sheddachhalle darf jetzt doch abgerissen werden, wenn die Hallenkante etwa als Bogenkonstruktion erhalten bleibt. Foto: Christoph Kleinau

Nordstadt In die Pläne, auf dem ehemaligen Pierburg-Gelände ein gemischt-genutztes Quartier zu entwickeln, ist wieder Bewegung gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Die – nicht denkmalwerten – Sheddachhallen auf dem ehemaligen Pierburg-Fabrikgelände an der Stadtgrenze zu Düsseldorf dürfen jetzt doch abgebrochen werden. Allerdings nur unter drei Voraussetzungen: An ihrer Stelle muss der Düsseldorfer Projektentwickler Bema eine Kindertagesstätte errichten. Zweitens muss die Hallenkante – etwa durch eine Bogen-Konstruktion als „identitätsstiftendes Zitat“ – erhalten blieben. Zuletzt ist der Bema-Gruppe auferlegt, das angrenzende Bürogebäude entweder zu ertüchtigen oder durch einen Neubau zu ersetzen, auf jeden Fall aber gewerblich zu nutzen.

Diese Regelung zeigt: In die Pläne, auf der über fünf Hektar großen Industriebrache ein gemischt-genutztes Quartier zu entwickeln, ist wieder Bewegung gekommen. Aber es bleibt kompliziert. Das zeigt die Tatsache, dass die 2018 ad hoc verhängte Veränderungssperre jetzt per Dringlichkeitsbeschluss noch einmal um ein Jahr verlängert wurde. Diese Zeit will die Stadt nutzen, um vielleicht doch die Widerstände der IHK und der Stadt Düsseldorf gegen diese Pläne auszuräumen. So könne sichergestellt werden, heißt es zur Begründung, dass eine Verschiebung „in Richtung faktisch allgemeines Wohngebiet“, das dem Investor am allerliebsten gewesen wäre, zu verhindern.

Info Fertigungsstandort bis 2014 Der Standort Der zur Rheinmetall AG gehörende Automobilzulieferer Pierburg hat bis 2014 an Leusch- und Bockholtstraße gefertigt, die Produktion dann aber in sein Niederrheinwerk im Neusser Hafen verlegt. . Die Absicht Zurück blieben Hauptverwaltung und Forschungsabteilung. Sie sollen nun ins Hammfeld umziehen. Die brach fallende Fläche soll planungsrechtlich für Gewerbezwecke gesichert werden.

Damit es trotzdem auf „Pierburg alt“ vorangeht, hat die Stadt parallel zur Verlängerung der Veränderungssperre einen städtebaulichen Vertrag mit Bema ausgehandelt und unterzeichnet. Dieser bindet den Investor an detaillierte Vorgaben, wie die einzelnen Baufelder im so genannten ersten Bauabschnitt genutzt werden sollen. „Ein erster guter Schritt“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Denn auf dieser Basis kann Bema Bauanträge stellen, ohne dass ein gültiger Bebauungsplan vorliegt.

Neben dem bereits eröffneten B+B-Hotel an der Grundstücksgrenze zur Düsseldorfer Straße möchte Bema noch in diesem Jahr gleich daneben einen Bürokomplex errichten. Eine Bauvoranfrage dazu hat die Stadt schon positiv beschieden. In der gleichen Zeile soll ein dritter Komplex entstehen, der im Erdgeschoss Gewerbe, darüber aber Wohnungen vorsieht. Sozusagen in zweiter Reihe sollen weitere Wohnungen entstehen dürfen, dazu Gewerbe in dem zu revitalisierenden oder neu zu bauenden Bürokomplex an der Bockholtstraße und eben die Kita.

Eine Kita für vier bis sechs Gruppen zu errichten, hatte Bema-Geschäftsführer Ralph Schneemann der Stadt schon vor zwei Jahren angeboten, wenn diese dafür dem Abbruchantrag für die Sheddachhallen zustimmt. Damals wollte die Stadt davon nichts wissen, weil der Erhalt dieser Fabrikarchitektur – eine Empfehlung aus dem städtebaulichen Wettbewerbsverfahren für die Fläche – noch Priorität hatte. Stattdessen wurde eine zweijährige Veränderungssperre verhängt.