Shakespeare Festival in Neuss vor dem Aus : Vernünftig – aber schmerzhaft

Meinung Neuss Zweifellos käme die Absage des sommerlichen Kulturhighlights einer Zäsur gleich. Bislang hatte Festival-Chef Rainer Wiertz immer noch einen Ausweg gefunden, wenn eine Fußball-WM oder -EM drohte, aber vor dem Coronavirus bleiben ihm und dem offiziellen Veranstalter Stadt nur die Kapitulation.

Für Wiertz ist die Absage zudem großes persönliches Pech, denn mit dieser Auflage hätte er gleich mehrere Besonderheiten feiern können. 1. Das Festival wird 30 Jahre alt. 2. Zum ersten Mal stehen alle Dramen Shakespeares auf dem Programm. 3. In der letzten der geplanten vier Wochen zieht das Festival erstmals um. 4. Für Wiertz ist es die Abschiedsvorstellung als Festivalchef, 2021 ist der Kulturreferent der Stadt bereits in Pension. 5. Ausgerechnet dieses Festival war sehr schwierig zu organisieren, letzten Endes aber hat Wiertz mit Vorverlegung und Einmietung ins RLT eine gute Lösung gefunden. Doch so weh ihm und den rund 14.500 erwarteten Besuchern eine Absage auch tun muss – sie ist vernünftig. Abstand halten ist im Globe mit seinen rund 500 Plätzen kaum möglich, eine reduzierte Besucherzahl bei der großen Nachfrage undenkbar – in der Regel ist das Festival zu rund 90 Prozent ausgelastet – und eine Aufsplitterung oder Verkürzung des Festivals wenig sinnvoll. Und selbst ein deutlicher kürzerer Kartenvorverkauf hätte nichts gebracht – außer Kosten. Also bleibt den Verantwortlichen keine andere Wahl als eine komplette Absage des Shakespeare-Festivals.