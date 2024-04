Fotos Zwölf Feuer in einer Nacht: So wüteten die Altpapier-Brandstifter in Neuss

Zwölf Feuer in einer Nacht, das ist die Bilanz einer Serie von Brandstiftungen in der Nacht vom 9. auf den 10. April 2024 in Neuss. Innerhalb von mehreren Stunden gingen immer wieder Altpapierstapel und -tonnen in Flammen auf. Unsere Bilderstrecke zeigt die Tatorte und Schäden.