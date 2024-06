Mehrere Pkw-Aufbrüche in einer Nacht Serie von Autoaufbrüchen in Neuss – Polizei fasst zwei Männer

Nicht in allen Fällen wurde nach ersten Erkenntnissen etwas gestohlen“, teilt die Polizei mit, „in den überwiegenden Fällen wurden die Autos, die sich in Marke und Bauart unterschieden, jedoch gewaltsam geöffnet, indem mindestens eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde“. So geschehen auf der Bleichstraße, Augustinusstraße, Erftstraße, Promenadenstraße und Breslauer Straße. Dort wurde jeweils ein Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht, nachdem es gewaltsam geöffnet worden war. Zur Beute gehörten demnach Taschen, eine Sonnenbrille und Geld. Auf der Rüblinghover Straße in Hoisten wurden aus einem Pkw unter anderem technische Geräte entwendet. Das Auto war bei Verlassen nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht verschlossen worden. Auf der Kaiser-Friedrich-Straße in der Neusser Innenstadt blieb es bei einem Versuch.