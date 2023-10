Anwohnersorgen in Neuss Senkt die Drogenproblematik Immobilienpreise?

Die Lage rund um die Stadthalle ist aktuell eines der dominierenden Themen in Kostenpflichtiger Inhalt Neuss. Dass der offene Handel und Konsum den Bereich zu einem Angstraum macht und auch für Schaden in Bezug auf das Stadtimage und die lokale Wirtschaft sorgt, ist mittlerweile bekannt. Nun werden jedoch auch Sorgen deutlich, die der Problematik eine weitere Dimension verleihen. „Wir haben Angst, dass unsere Immobilie an Wert verliert. Solche Probleme sprechen sich doch herum“, sagt eine Anwohnerin, die ein Objekt an der Nordkanalallee besitzt. Eine weitere Anwohnerin, die ebenfalls mit Blick auf den Stadtgarten wohnt, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir möchten zwar nicht verkaufen, machen uns aber auch Gedanken, ob sich solch eine Situation auf den Preis unseres Hauses auswirken könnte. Schließlich zieht sich das Problem schon über Jahre hin.“