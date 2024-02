Unfall-Masche Neusserin wird Opfer von Telefonbetrügern

Eine Neusserin ist am Freitag Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielt die 67-Jährige einen Anruf unter einer ihr unbekannten Nummer. Um 16.25 Uhr gab eine unbekannte Person unter Tränen an, ihre Nichte zu sein. Sie habe einen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf des Telefonates gab sich eine weitere Frau als Polizistin aus und forderte eine Kautionszahlung. Das Geld müsse noch am Freitag an eine Mitarbeiterin des Amtsgerichts in Neuss übergeben werden.