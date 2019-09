Grundschullehrerin aus Neuss : „Senior-Expertin“ leistet Entwicklungshilfe

Neuss Die pensionierte Lehrerin Chantal Kloecker aus Neuss hilft Frauen in Afrika, ein eigenes Einkommen zu generieren.

Von Christian Kandzorra

Bis vor wenigen Monaten hat sie ihr Wissen an Schulkinder weitergegeben, jetzt engagiert sich Chantal Kloecker in Westafrika. „Im Juni war ich für knapp vier Wochen in Togo“, sagt die Neusserin. Kloecker ist Expertin beim „Senior Experten Service“ (SES), einer Stiftung mit rund 12.000 registrierten Ruheständlern, die ihre Berufserfahrung in alle Welt tragen. In Togo, einem der ärmsten Länder der Welt, leistet die 63-Jährige Entwicklungshilfe, und das macht sie mit einfachsten Mitteln.

Chantal Kloecker aus Neuss ist eine von 12.000 ehrenamtlich agierenden „Senior-Experten“. Foto: Kandzorra, Christian

Ihr Ziel ist es, Frauen in dem afrikanischen Land zu einem eigenen Einkommen zu verhelfen – beispielsweise mit holzsparenden Haushaltskochern aus Lehm, in denen sie Speisen zubereiten und verkaufen können. „Die Kocher werden dort mit natürlichen Materialien hergestellt, die kostenlos sind“, sagt Kloecker, die vor ihrem Experten-Einsatz schon einmal Kontakt mit Menschen in Togo hatte. „Das war 2009 für einen Schülerbesuch“, sagt die ehemalige Lehrerin, die zuletzt am „Lycée de Francais“ in Düsseldorf unterrichtet hat. Das Schüler-Projekt von damals ist sozusagen an ihr „hängen geblieben“.

Info „Senior Experten Service“ sucht Verstärkung Kontakt Ruheständler, die ihr Fachwissen weitergeben möchten, können sich beim Regionalbeauftragten des „Senior Experten Services“, Claus Obholzer, melden und ihn via Mail an niederrhein@ses-buero-bonn.de erreichen. Einsätze 2018 2000 Einsätze im Ausland, 5800 in Deutschland. Kosten Die Kosten für die Einsätze (auch im Ausland) trägt der SES, finanziert wird das mit Hilfe von Verbänden und mit Bundesmitteln.

Über einen Vertreter des Experten-Services, der überall auf der Welt Repräsentanten hat, ist der Einsatz im Juni zustande gekommen. Vor Ort hat Chantal Kloecker nicht nur unternehmerische Beratung geleistet, sondern auch technische. So habe sie Handwerkern erklärt, wie sie mit Werkzeugen wie Zirkeln umgehen. „Ich hoffe, dass die Sache mit den Kochern irgendwann von selbst läuft“, sagt Kloecker, die die Menschen in Togo motivieren möchte, für ein besseres Leben weitere Dinge zu entwickeln. Die nachhaltige Entwicklung von Dörfern und Menschen für landwirtschaftliche und umweltfreundliche Technologien sensibilisieren – das ist Chantal Kloecker eine Herzensangelegenheit.

Der Fortschritt für Regionen, die noch in der Entwicklung stecken, ist genau der Ansatz, den auch der SES verfolgt: Bei der Stiftung handelt es sich um eine gemeinnützige Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft für internationale Zusammenarbeit. Die „Experten“, deren Durchschnittsalter bei 69 Jahren liegt, tragen Wissen aus 50 Wirtschaftszweigen in alle Welt, um Entwicklungs- und Schwellenländer zu stärken. „Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe“, bringt es Regionalbeauftragter Claus Obholzer vergangene Woche bei der SES-Regionalkonferenz bei der IHK in Mönchengladbach auf den Punkt.

Zu den Trägern des Services zählen mehrere Verbände, darunter der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. „Wir arbeiten eng mit dem SES zusammen, nicht zuletzt weil die Experten automatisch auch für berufliche Bildung werben“, sagt Petra Pigerl-Radtke von der IHK Mittlerer Niederrhein.