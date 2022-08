Traditionsunternehmen in Neuss : Sels nach Brand wieder im Teil-Betrieb

Die O. & L. Sels GmbH & Co KG an der Düsseldorfer Straße ist ein Neusser Traditions-Unternehmen. Foto: NE/RP

Neuss Der Schaden, der Anfang August bei einem Brand an der Düsseldorfer Straße entstand, geht in die Millionen-Höhe. Das betroffene Unternehmen, O. & L. Sels GmbH & Co KG, konnte nun aber einen Fortschritt verkünden.