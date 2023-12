Erfolgreiche und ausgezeichnete Musikerin 25-jährige Trompeterin spielt beim Zeughauskonzert

Mit 13 Jahren belegte sie einen Hochbegabtenkursus an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, zusätzlich war sie ein Jahr lang Jungstudentin bei Reinhold Friedrich an der Musikhochschule in Karlsruhe. Ihren Master schloss sie schließlich mit Auszeichnung an der Privatuniversität in Wien ab. 2018 kam dann der erste herausragende Höhepunkt ihrer Karriere: Mit gerade einmal 20 Jahren gewann Selina Ott den internationalen ARD-Musikwettbewerb in der Kategorie Trompete. Eine Sensation – war sie doch die erste Frau, die diese Auszeichnung in der 70-jährigen Geschichte des Wettbewerbs erhalten hat. Der Titel bedeute ihr sehr viel. „Ohne diesen Preis hätten sich nicht die vielen Türen zum klassischen Konzertbetrieb geöffnet“, sagt Selina Ott und fügt hinzu: „Ich bin der Jury und allen Beteiligten bis heute und auf immer unglaublich dankbar, mir dieses Leben als Musikerin ermöglicht zu haben.“