Kreativ in Neuss : „Die Müllabfuhr kann kommen“

Neuss Der Selikumer Siju Samuelkutty erklärt Kindern ab drei Jahren in seinem Buch, wie Müll getrennt wird. Protagonisten sind fünf Kita-Kinderkinder aus verschiedenen Kulturen.

Die Geschichte ist einfach erklärt: Fünf Kinder aus verschiedenen Kulturen kommen im Spielkreis einer Kita zusammen. In der Mitte liegen eine Bananenschale, eine Taschenlampe, eine Plastikflasche und allerlei anderer Müll, den es nun den vier Tonnen zuzuordnen gilt. „Im Buch geht es aber um weit mehr, als nur die richtige Mülltrennung,“ erklärt der Vater von zwei Söhnen, „ganz nebenbei erfährt man, wie aus altem Papier Neues entsteht und warum es so wichtig ist, Plastik richtig zu entsorgen.“

Papier spielt auch bei den Bildern im Buch eine große Rolle, denn alle Illustrationen wurden von der Designerin Yasmin Karim per Hand aus Papier ausgeschnitten und zusammengefügt und erst dann digitalisiert. „Diese Papercut-Illustrationen sind besonders kindgerecht, denn jedes Kind kann etwas mit Papier anfangen, und die Illustrationen regen zum Fantasieren und Nachmachen an“, so Yasmin Karim.

„Die Startup-Szene in Neuss ist noch im Aufbau und ich möchte mit Kulister viele kleine Unternehmen zusammenbringen,“ so der Autor. Das Buch sei eine Investition in die Bildung unserer Kinder, vermittelt Wissen und ruft zum Handeln auf, um Kindern den richtigen Umgang mit natürlichen Ressourcen nahezubringen.

In der Kita hat Aidan das zerknüllte Papier richtigerweise in die blaue Tonne geworfen und nun ist Ian dran: Nachdem er die gesprungene Schüssel in den Restmüll geworfen hat, überlegt er sich, dass sein Bruder die kaputte Taschenlampe sicher noch reparieren kann, so dass man sie weiterverwenden kann – auch eine Form des Umweltschutzes.