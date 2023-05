Problem in Neuss-Selikum Sorge vor Einbrüchen – Bürger wollen mehr Beleuchtung

Der Bezirksbeamte der Polizei führte zudem aus, dass im Jahr 2021 tatsächlich vermehrt in Selikum eingebrochen worden sei. Hierauf habe die Polizei mit einer häufigeren Bestreifung auch in zivil reagiert. Die Einbrüche hätten zu einer Verschlechterung des subjektiven Sicherheitsempfindens beigetragen, sagte er. In Selikum sei es aus polizeilicher Sicht aber „vergleichsweise ruhig und sicher“. Erfahrungsgemäß sei die Beleuchtung von Wegen kein Kriterium, an dem sich Einbrecher orientieren. Meist finde eine Erkundung im Vorbeigehen oder -fahren statt, um herauszufinden, ob Bewohner zuhause sind. Es gebe Zweifel daran, dass eine Beleuchtung des Weges zu mehr Sicherheit beitragen könnte. Die Bitte um vermehrte Kontrollen durch den KSOD wurden entsprechend weitergegeben, so die Stadt.