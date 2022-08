Neusser Landwirt baut an : Selbsterntefeld lockt mit neuem Gemüse

Heinz-Georg Rath informiert die Besucher über die sozialen Medien, welches Gemüse auf dem Feld gerade erntereif ist. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Spitzkohl und Wirsing haben auf dem Selbsterntefeld am Gut Vockrat aktuell Saison. Landwirt Heinz-Georg Rath gibt Zubereitungstipps.

Wer sein Gemüse selber ernten möchte, kann in Neuss am Gut Vockrath in der Nähe der Raketenstation Hombroich Halt machen: Der Landwirt Heinz-Georg Rath betreibt dort schon im dritten Jahr ein sogenanntes Selbsterntefeld: Schilder weisen darauf hin, welche Kulturen dort wachsen und welche schon geerntet werden können. Bezahlt wird auf Vertrauensbasis in eine Feldkasse. „Das Feedback ist positiv, wir haben viele Stammkunden, die alle zwei bis drei Wochen das Feld aufsuchen, aber auch einige, die zum ersten Mal da sind, aber wiederkommen möchten“, erzählt der Neusser, der nicht nur unmittelbar auf dem Feld, sondern auch in den sozialen Netzwerken Rückmeldungen bekommt.

Schön findet er es, wenn auch Kinder dabei sind und sie so etwas über die Landwirtschaft und die Erzeugnisse erfahren können. Zum Beispiel, dass manche Gemüsesorten nur in einer bestimmten Saison wachsen. Und so beginnt das neue Erntejahr ab Mai und endet im darauffolgenden Januar oder Februar.

Besonders gefragt seien Kartoffeln, Blumenkohl, Brokkoli und Kohlrabi. „Gerade bei der Kohlrabi schmeckt man merkliche Unterschiede, wenn sie frisch geerntet wurde“, erzählt er.

In diesem Jahr hat Rath zum ersten Mal Zucchini und Kürbis angebaut. Mit Erfolg: „Von der Zuccini hätte ich ruhig noch mehr anbauen können, das werde ich im nächsten Jahr ausweiten“, erzählt er. Und der Kürbis hätte seine Zeit noch vor sich. Auch an dem Anbau von Wassermelonen habe er sich versucht: „Das Ergebnis war eher durchwachsen. Entweder haben wir sie zu spät gepflanzt oder die Besucher haben sie zu früh geerntet.“ Im kommenden Jahr möchte er dem Gewächs eine neue Chance geben. Möglich werde der Anbau durch die warmen Temperaturen, die im Sommer erreicht werden. Aktuell gut zu ernten sei Wirsing und Spitzkohl.

Für die Verarbeitung kann Heinz-Georg Rath ein Rezept für Wirsing- oder Spitzkohlnudeln empfehlen: Gebraucht werden ein trockenes Brötchen, 30 g Butter, zwei Prisen Salz, eine Prise Pfeffer, Wasser, 250 g Bandnudeln, 500 g Wirsing oder Spitzkohl, eine Zwiebel in Würfeln, 100 g Speck in Stücken, 30 g Butter, 20 g Mehl, 100 g Frischkäse, Gemüsebrühe und zwei Prisen Pfeffer. Das Brötchen wird gerieben, mit Butter, Salz und Pfeffer in einer Pfanne zu Bröseln angebraten.

Danach wird Wasser mit Salz zum Kochen gebracht. Bandnudeln nach Packungsangabe garen, Nudeln abgießen und 300 g Garwasser auffangen, Nudeln in eine Auflaufform geben. Kohl in Streifen schneiden, mit etwas Wasser und Salz rund zehn Minuten dünsten, abgießen und auf die Nudeln geben.