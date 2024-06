Neusser Agentur „Wein on Tour“ Leon, der Wein-Profi

Bei Verkostungen, „die körperlich nicht so anstrengend sind“, ist der Neusser „Wein-Mann“ in seinem Element: „Ich vermittele nicht das Fachwissen eines Winzers, ich erzähle Geschichten über den Wein, den Winzer und die Rebsorte.“ Das kommt an, wie Anfang Juni erst im Klarissenkloster in Neuss. Mit einem solchen Event, bei dem seine Frau für die passenden Speisen sorgt, knüpfen sie an alte Zeiten an. Von 2012 bis 2018 gab es in der Vinothek „Leons Weinzeiten“ am Glockhammer immer mittwochs eine Verkostung und samstags mittags ein Pasta-Event. „Das war eine sehr schöne Zeit mit vielen tollen Veranstaltungen“, schwärmt Leon Sztabelski – froh, den Traum in die Tat umgesetzt zu haben. Was ohnehin sein Lebensmotto ist.