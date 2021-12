Pfarreiengemeinschaft Neuss-Mitte : Seelsorgebereichsmusiker Höngesberg verlässt Neuss

Neuss Der 32-jährige Peter Höngesberg möchte seinem Glauben weiter folgen: Zum Jahresbeginn scheidet er aus dem Dienst in Neuss aus. Dann geht es für ihn nach Österreich.

Nun wird er Anfang des Jahres aus dem Dienst ausscheiden, um sich neu zu orientieren. Der 32-Jährige möchte als Kandidat in das Zisterzienserkloster bei Heiligenkreuz in Österreich gehen. „Ich habe die Entscheidung voller Überzeugung getroffen“, sagt Höngesberg und fügt hinzu, „aber natürlich lasse ich nicht alles gehen, der Abschied ist schade, aber er gehört dazu.“ 2017 trat Höngesberg seine erste hauptamtliche Stelle in Neuss an, zuvor hatte er Kirchenmusik (Orgel) in Regensburg, Prad und Rottenburg studiert. Er ist zweifacher Preisträger des internationalen Orgelwettbewerbs in Rosenberg (Slowakei). Immer hat ihn aber auch die spirituelle Seite des Fachs interessiert, so dass er nun seinem Glauben weiter folgen möchte.