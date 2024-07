Angefertigt für Neuss „Seeing Cherries“ gehören jetzt zur Museumssammlung

Seeing Cheeries“, so der Name des Kunstwerks, im Besitz des Clemens-Sels-Museums. Dort sind sie im ersten Obergeschoss zwischen einem hölzernen Gerichtsstab aus Neuss, der den Titel „Auge des Gesetzes“ trägt und dem Gemälde „Cerises et feuilles jaunes“ (Kirschen und gelbe Blätter) von Séraphine Louise ausgestellt. Die Platzwahl war kein Zufall: Denn es waren jene beiden Werke, die das Künstlerduo aus Dänemark dazu inspirierten, jene Arbeit anzufertigen.