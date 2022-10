Umweltschutz in Neuss : Neuss bekommt jetzt sechs grüne Wartehäuschen

Neuss Lange Zeit wurde im Stadtrat darüber beraten – jetzt geht es endlich an die Umsetzung: Die ersten Wartehäuschen an Neusser Bushaltestellen werden mit einer Dachbegrünung ausgestattet.

„Wir freuen uns, dass unsere damalige Initiative jetzt endlich umgesetzt werden kann und die ersten Dächer von Haltestellen begrünt werden”, sagt Marc Vanderfuhr, umweltpolitischer Sprecher der Neusser SPD . Einen entsprechenden Antrag hatte die Partei 2019 in den Umweltausschuss eingebracht. Seitdem sei mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet worden. Denn das Unternehmen Ströer, das die meisten der Wartehäuschen pflegt und wartet, äußerte lange Zeit statische Bedenken.

Die Vorteile der Dachbegrünung sind vielfältig. Sie fangen den Feinstaub des Stadtverkehrs ein und verbessern so Luft und Stadtklima. „Durch die Verdunstung des aufgenommenen Regenwassers tragen die begrünten Wartehäuschen zusätzlich dazu bei, dass die Temperaturen in Neuss erträglich bleiben“, so Venten. Darüber hinaus könne so neuer Lebensraum für Bienen und andere Insekten mitten in der Stadt geschaffen werden.