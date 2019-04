Kunstaktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung : Ei love Ostern!

Neuss Ohne Eier geht an Ostern bekanntlich nichts! Wir haben sechs Neusser beauftragt, ein Wunsch-Ei nach ihren Vorstellungen zu kreieren – die Ergebnisse sind zum Essen viel zu schade!

Keine Vorgaben, Hauptsache ein Ei! So lautete eine besondere Osteraufgabe der NGZ. Unsere Redaktion hat sechs Neusser die Pinsel schwingen lassen. Was war zuerst: Die Idee oder das Ei?



Kathrin Jabs-Wohlgemuth (44) Die Pfarrerin an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche hat sich einen ganzen Abend hingesetzt, um ihr „Auferstehungs-Ei“ zu zaubern. „Ich habe lange überlegt, was ich machen soll“, sagt sie schmunzelnd. Ihr finales Motiv: eine Rolltreppe, die in Richtung Himmel führt.