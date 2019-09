Jan-Philipp Büchler (40) geht als Wunschkandidat des Vorsitzenden ins Rennen. Der gebürtige Düsseldorfer, der eine Professur an der Fachhochschule Dortmund innehat, wuchs in Norf auf, studierte Betriebswirtschaftslehre, promovierte sich, ging ins Ausland. Inzwischen ist er mit Frau und zwei Kindern wieder in Norf heimisch geworden. Nach seiner Vorstellung Anfang Juli habe er zunächst in den „Empfangsmodus“ geschaltet und das Gespräch mit den Bürgern in unterschiedlichen Ortsteilen, aber auch mit Unternehmen, Verbänden und Vereinen gesucht. Seit Montag geht er in die Offensive, äußert sich auch programmatisch, zum Beispiel auf Facebook. „Alle sollen wissen, wofür ich stehe“, sagt Büchler, der sich dem Wahlkampf entschlossen, aber unverkrampft stellen will. Er habe, sagt er, „gute Ideen für Neuss“.