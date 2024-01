Patronatstag in Neuss Sebastianus-Schützen starten in die neue Saison

Rund 500 Schützen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke fanden sich am Sonntagmorgen zum offiziellen Gottesdienst in der St. Josef Kirche ein, um den ersten Teil des Patronatstages der St.-Sebastianus-Bruderschaft zu zelebrieren. „Ich bitte euch inständig, gerade jetzt in den aktuellen Krisenzeiten, zwischen Krieg und politischem Wahnsinn, nicht die Hoffnung zu verlieren und nicht aufzugeben. Es ist so wichtig, gerade jetzt nach vorn zu schauen“, so der Appell von Pfarrer Hans-Günther Korr an die Anwesenden.