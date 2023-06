Gestaltet von international bekanntem Maler Neusser Kinderzimmer lädt zur Traumreise

Michael Langer wurde im Jahr 2000 auf SEAK aufmerksam: Damals hatte sich Langer die „Hall of Fame“ in Neuss angesehen – ein Motiv hatte es ihm dabei besonders angetan. Es war eine Sommerlandschaft „von oben“, die SEAK dort gesprayt hatte. Überhaupt war er, so verrät der Künstler, damals viel im Rheinland und in Neuss aktiv. Bilder von seinen Arbeiten habe er immer wieder an Szene-Hefte und Hip-Hop-Magazine geschickt. „Neuss war darin häufig vertreten“, meint er. Seinen internationalen Durchbruch hatte SEAK, als eines seiner Porträts 1998 in einem New Yorker Szene-Magazin veröffentlicht wurde. Seitdem war er auf vielen internationalen Ausstellungen vertreten, 2009 wurde er beauftragt, einen Teil des französischen Thalys zu gestalten.