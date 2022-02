Vom Verfassungsschutz beobachtet : Scientology wirbt wieder in der Neusser Innenstadt

Neuss Ein kostenloser Stresstest, der Besuchern der Innenstadt angeboten wird, scheint nicht mehr zu sein als ein Lockversprechen, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Hinter dem Angebot steckt offensichtlich etwas ganz anderes.

(jasi) Wer erfahren wollte, wer hinter dem „kostenlosen Stresstest“ steckt, der jetzt an einem kleinen, dreirädrigen Wagen in der Neusser Innenstadt angeboten wurde, musste schon ganz genau hinschauen. Wer dies tat, erfuhr jedoch, dass es sich bei jenem Test um ein „Angebot“ von Scientology handelte – also einer Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Hinter dem roten Wagen in der Neusser City steckte genauer gesagt der Verein „Celebrity Center Rheinland Scientology“ mit Sitz in Düsseldorf. Eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir waren schon länger nicht mehr in Neuss, auch wegen Corona.“ Bei dem angepriesenen Stresstest werden die Nutzer an ein sogenanntes E-Meter „angeschlossen“, das Spannungen messen soll. Kritiker bezeichnen diese Vorgehensweise als „Masche, mit potenziellen neuen Anhängern ins Gespräch zu kommen“. Auffällig: Mit peppigen Emojis und QR-Codes möchte man offenbar auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Auch Flyer der Organisation wurden in der City verteilt – die wohl eher als Werbebroschüre für Bücher, DVD‘s und Hörbücher von Ron L. Hubbard, dem Gründer der Organisation, zu verstehen waren. Was der Vefassungsschutz ebenfalls betont: „Mit professionellen Internetpräsenzen und Themen wie zum Beispiel Drogen und Menschenrechte sprechen sie insbesondere Jugendliche an und nutzen das Internet, um außerhalb der Einflussmöglichkeit der Erziehungsberechtigten mit ihnen Kontakt aufzunehmen.“