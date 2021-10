Angebote in Neuss : Schwimmoffensive wird in Herbstferien fortgesetzt

Neuss Auch in den Herbstferien bieten die Neusser Stadtwerke gemeinsam mit der Turngemeinde Neuss, dem Neusser Schwimmverein sowie Schulen Schwimmkurse an, um deren Fehlen während der Corona-Pandemie auszugleichen.

Es war ganz klar ein Erfolgsmodell und wird nun fortgesetzt: Durch eine Kooperation der Stadtwerke mit der Turngemeinde (TG) Neuss und dem Neusser Schwimmverein (NSV) konnten während der Sommerferien über 550 Kinder in den Neusser Bädern schwimmen lernen. Und nun geht es mit den Kursen in den Herbstferien weiter: Rund 350 Kinder besuchen seit Montag in den drei Stadtwerke-Bädern und dem Konradbad in Gnadental insgesamt 33 Schwimmkurse. „Alle über die Schulen, die Vereine und die Stadtwerke Neuss angebotenen Kurse waren schnell ausgebucht“, sagt Jürgen Scheer, Stadtwerke-Sprecher. Um Wasserflächen für die so wichtige Schwimmausbildung zur Verfügung zu stellen, haben die Stadtwerke Neuss entschieden, das Nordbad an der Neusser Weyhe in den zweiwöchigen Herbstferien exklusiv für die Kursangebote zur Verfügung zu stellen.