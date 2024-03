Angebot in Neuss Schwimmkursus der DLRG in den Ferien

Eine Woche nach Ende der Osterferien lädt der Vorsitzende der DLRG Neuss, Lutz Seebert, alle Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Am Freitag, 12. April, wird er im Vereinsheim am Nordbad, Neusser Weyhe 14 bis 16, um 19 Uhr die Sitzung eröffnen. Auch wenn in diesem Jahr keine Wahlen anstehen, werden die Mitglieder mit Spannung die Berichte der Ortsgruppenleitung, der Geschäftsführung, der Einsatzleitung, der Ausbildung, des Jugendvorstandes sowie der Schatzmeisterin hören. Hierbei soll sich die Vielfältigkeit der DLRG innerhalb eines Jahres widerspiegeln, wie es in der Ankündigug heißt – wobei viele Höhepunkte außerhalb von Schwimmen und Retten lagen. Anträge zur Ortsgruppentagung müssen dem Vorstand in schriftlicher Form spätestens 14 Tage vor dem Termin, also bis 29. März, eingereicht werden.