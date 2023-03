Nach Energiesparmaßnahmen Schwimmbäder heben Wassertemperaturen wieder an

Die Nachricht der Neusser Stadtwerke kommt vermutlich zur Freude vieler Badegäste: Ein Großteil der im vergangenen Jahr beschlossenen Sparmaßnahmen soll nun zum Start der Osterferien wieder aufgehoben werden. So wird die Wassertemperatur in den Sportbecken auf 27 Grad erhöht; in den Freizeit- und Lehrschwimmbecken können sich die Gäste fortan wieder auf 32 Grad warmes Wasser freuen.