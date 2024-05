Standort und Finanzierung Offene Fragen bei Planung für Lkw-Autohof in Neuss

Stefan Müller (CDU) bietet in der Autohof-Frage der Stadt derweil seine Hilfe an. „Ich selber habe in der Vergangenheit in Zusammenarbeit mit Mineralöl-Gesellschaften Autohöfe gebaut“, so der Stadtverordnete. Der Betrieb – unter anderem mit Duschen und Essensangeboten – sei gewiss kein leichter, „aber aufgrund der aktuellen Situation sollte man sich wenigstens auf den Weg machen“, so Müller. Seine Kontakte in der Branche wolle er der Stadt gerne zur Verfügung stellen.