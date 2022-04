Kloster Kreitz in Neuss : Schwester Agnes feiert Jubiläum

Holzheim Feiertag im Kloster Kreitz der Benediktinerinnen: Schwester Agnes Lellwitz (81) feiert am Samstag ihr Diamantjubiläum. Vor genau 60 Jahren hatte sie in dem Kloster auch ihre Ewige Profess abgelegt.

Im Laufe ihrer Klosterzugehörigkeit hat Schwester Agnes in der Hostienbäckerei sowie in der – inzwischen aufgegebenen – Paramentenstickerei gearbeitet und war auch Novizenmeisterin. Nun wirkt sie schon sehr lange als Sakristanin und ist damit nicht zuletzt für die Messgewänder in der Klosterkirche zuständig.

Schwester Agnes stammt aus Zoppot bei Danzig, kam durch Vertreibung 1945 nach Sachsen und ging 1955 nach West-Berlin, wo sie eine Lehre in einer Schneiderei absolvierte. Dort wurde sie durch eine Annonce im „Petrusblatt“ inspiriert, sich einmal das Kloster Kreitz anzusehen. Ihre erste Reaktion, als sie von der Priorin zu ihrer Zelle und in die Klosterkirche geführt wurde, war klar und deutlich: „Hier bleibst Du!“ In ihrer Freizeit liest die Nonne gerne – am liebsten Theologisches und Krimis.