Cannabis, Kokain und Ectasy Polizei zieht bei Schwerpunktkontrolle mehrere Autofahrer unter Drogen aus dem Verkehr

Die fachkundigen Beamten des Verkehrsdienstes Neuss stellten bei einem Auto zudem fest, dass die Rad-/Reifenkombination nicht in Verbindung mit dem Fahrwerk in den Fahrzeugpapieren eingetragen wurde. Es lagen diesbezüglich auch keine Gutachten oder eine etwaige Änderungsabnahme vor. Somit erlischt die Betriebserlaubnis. In diesem Fall führte dies dazu, dass dem Fahrzeugführer ein Verwarngeld in Höhe von 50 Eurp angeboten wurde. Zudem müssen die Veränderungen durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen abgenommen werden.