Sammler-Anfrage nach Neuss Warum sich ein Schweizer die NGZ wünscht

Etwas Gutes habe die Digitalisierung jedoch auch: Auf seiner Suche nach Zeitungen, die er noch nicht in seinem Bestand hat, sei „das Internet ein wunderbares Mittel“, meint Steiner. Früher sei es schwieriger gewesen, Zeitungen ausfindig zu machen, die er noch nicht in seiner Sammlung hat. Auch die anschließende Kontaktaufnahme sei schwieriger gewesen, bevor die Digitalisierung so weit fortgeschritten war. „Heute klicke ich auf einen Link und sehe: Oh, das ist ja eine ganze Mediengruppe, die ich noch nicht kenne“, sagt Steiner. „Es ist natürlich trotzdem noch etwas Mühe“, meint er. Viele der angeschriebenen Redaktionen würden ihm gar nicht erst antworten.