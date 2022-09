Verheerendes Feuer in Neuss : Schweißarbeiten lösten Brand auf Schrottplatz aus

Verheerendes Feuer in Neuss

Neuss Der erneute Brand des Schrottplatzes an der Stadtgrenze zu Kaarst beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch die Ermittler weiterhin. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, steht nun auch die Ursache des verheerenden Feuers fest, das für einen Großeinsatz sorgte.

Fahrlässig ausgeführte Schweißarbeiten sollen den erneuten Brand des Schrottplatzes an der Stadtgrenze zu Kaarst ausgelöst haben. Dies teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mit. Profitieren konnten die Ermittler nach Angaben der Polizei dabei von Bildmaterial der Feuerwehr, das im Zuge des Vorfalls aufgenommen und im Anschluss ausgewertet wurde. Die Person, die die Schweißarbeiten getätigt hat, wird allerdings noch gesucht. Zeugen sind also weiterhin angehalten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.