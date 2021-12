Maßnahme in Neuss : „Schwarzfahren“-Hinweise in Stadtwerke-Bussen ausgetauscht

Die neuen Hinweise in den Bussen sind in mehreren Sprachen zu lesen. Foto: Stadtwerke

Neuss Wer ohne gültigen Fahrschein mit den Stadtwerke-Bussen fährt, muss nach wie vor mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen. Der Begriff „Schwarzfahren“ ist im Neusser Verkehrsbetrieb jedoch nicht mehr zu lesen.

Die Stadtwerke hatten es bereits angekündigt – nun wurde Vollzug gemeldet und das Wort „Schwarzfahren“ in den Bussen der Neusser Verkehrsbetriebe ist offiziell Geschichte. Kurz nachdem Mitte dieses Jahres öffentlich wurde, dass die Düsseldorfer Rheinbahn den Begriff des „Schwarzfahrens“ aus ihrer Kommunikation gestrichen hat, weil dieser als diskriminierend aufgefasst werden könnte, zogen die Stadtwerke Neuss nach. Kurzerhand wurden in ihren rund 85 Bussen entsprechende Aufkleber entfernt, auf denen der Begriff „Schwarzfahren“ zu lesen war. Es hat zwar etwas Zeit gebraucht, bis die Busse mit den neuen Hinweisen versehen werden konnten, doch dies ist nun geschehen, wie Stadtwerke-Sprecher Jürgen Scheer auf Nachfrage mitteilt.

In den Fahrzeugen befindet sich nun folgender Hinweis: „Nach den Beförderungsbedingungen müssen Sie damit rechnen, dass ein erhöhtes Beförderungsentgelt in Höhe von 60 Euro erhoben wird, wenn Sie öffentliche Verkehrsmittel ohne gültigen Fahrausweis nutzen. Eine Verfolgung im Straf- und Bußgeldverfahren kann zusätzlich erfolgen.“ Kommuniziert wird dies in neun verschiedenen Sprachen, unter anderem auch in Russisch, Türkisch, Niederländisch und Französisch. Auf den Vorgängermodellen war unter anderem der Appell „Es hat sich noch nie weniger gelohnt“ kombiniert mit dem preislichen Hinweis „Schwarzfahren kostet 60 Euro“ zu lesen.