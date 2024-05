Vorfall in Neuss Schwangere darf Bäckerei-Toilette nicht nutzen

Für die 30-jährige werdende Mutter ist die Sachlage klar: „Für mich grenzt das an Körperverletzungen! Mit meinem schwangeren Bauch konnte ich wirklich kaum mehr laufen, weil ich dachte, meine Blase platzt gleich.“ Noch immer ist der Neusserin die Wut über die Situation anzumerken, die ihr jetzt in einer Neusser Bäckerei (Name der Redaktion bekannt) widerfuhr.