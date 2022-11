Politik in Neuss : Schutzschirm für soziale Einrichtungen in der Energiekrise

Neuss Die Kooperation aus SPD, Grünen und UWG/Aktiv will einen „Schutzschirm” aufsetzen, um beispielsweise soziale Einrichtungen und Träger aus dem Jugend- und Sozialbereich oder aus dem Kultur- und Sportbereich in der aktuellen Energiekrise unterstützen zu können.

In vielen Bereichen erfülle die Stadt Neuss ihre kommunalen Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Trägerschaft Dritter. Dies sei bei vielen wichtigen Aufgaben des Sozial- und Jugendbereichs, so etwa bei der Kinderbetreuung oder in offenen Ganztags-Schulen (OGS), im Bereich des Sports oder im Kultur-Bereich der Fall. „Diese Träger kommunaler Aufgaben sorgen dafür, dass Neuss eine soziale und lebenswerte Stadt ist“, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Benary von den Grünen.