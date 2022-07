Vorfall in Neuss : Schussabgabe gemeldet – Polizei-Einsatz in Erfttal

Polizisten sichern die Örtlichkeit ab. Foto: NGZ

Erfttal Die Polizei wurde am Freitagabend zu einem Einsatz an der Lechenicher Straße in Erfttal gerufen. Zeugen hatten gemeldet, dass aus einer Gruppe heraus ein Schuss abgegeben wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Angaben der Polizei ist noch nicht klar, ob es sich dabei um eine echte Schusswaffe handelte. Der Verdächtige befinde sich in einer Wohnung und sei „noch nicht unter Kontrolle“. Der Einsatz läuft derzeit noch. Ein Sondereinsatzkommando wurde angefordert.

(jasi)