Mordkommission ermittelt in Neuss Schuss auf Obdachlosen am Jröne Meerke

Auffällig: Auch in Grevenbroich erschien am späten Dienstagabend (gegen 23.30 Uhr) in einem Krankenhaus ein schwer verletzter Mann. Der 32-Jährige aus Gelsenkirchen wies eine Schussverletzung im Bereich des Kopfes auf. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Nach Angaben der Polizei werden Zusammenhänge zwischen den Fällen in Neuss und Grevenbroich geprüft, aktuell gebe es dafür aber keine Hinweise.