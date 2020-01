Größte Schule in Neuss : Schulpreis-Jury besucht Gymnasium Norf

Rhein-Kreis Das Gymnasium Norf hat bereits jetzt allen Grund stolz zu sein: Zum zweiten Mal nach 2016 gehört die größte weiterführende Schule in Neuss zu den 20 Schulen, die sich Hoffnung auf den Deutschen Schulpreis 2020 machen können.

Noch ist zwar nichts entschieden, doch die fünfköpfige Jury sowie Heike Kühlewein von der Robert-Bosch-Stiftung, die den Wettbewerb gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung seit 2006 vergibt, zogen nach dem zweitägigen Besuch ein positives Fazit. Besonders im Bereich Digitalisierung konnte das Norfer Gymnasium punkten: „Digitale Technik wird hier in vielen Fächern eingesetzt“, betonte Mathias Ropohl, Professor für Didaktik der Chemie an der Universität Duisburg-Essen. Dies sei ein deutlich wahrnehmbarer Schwerpunkt, der sich durch das gesamte Schulleben ziehe. Wolfgang Beutel, Geschäftsführer des Förderprogramms für Jugend und Schule „Demokratisch handeln“, hatte einen anderen Blickwinkel auf das Schulleben: Rund um das Thema Demokratie-Bildung habe das Gymnasium „einiges anzubieten“, so sein Urteil – etwa „einen sehr interessanten Unterricht im Fach Sozialwissenschaften“. Die Themen Heimat, Flucht, Migration und Integration würden gut in den Unterricht eingebunden und in Projekten aufgegriffen, die Schüler könnten auch eigene Ideen dazu einbringen. Das Leitbild „Einheit in Vielfalt“ werde umgesetzt und mit Leben gefüllt. Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution – das sind die sechs Qualitätsbereiche, die von den Experten beurteilt werden.