Münsterschule Neuss Schulministerin Feller lobt Einsatz der Lese-Mentoren

Schulleiter Winfried Godde erklärt in seiner Begrüßung den Grund für den Besuch der Ministerin in Neuss: Die Leseförderung in den Grundschulen liegt Feller besonders am Herzen – das Projekt LeseMentor greift diesen Gedanken in Neuss auf. Im vergangenen Jahr konnte es sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Damals war Feller verhindert, nun möchte sie durch ihr Kommen ihre Wertschätzung für das von der Werhahn-Stiftung geförderte Projekt ausdrücken. Aktuell sind 160 Mentoren im Einsatz, die 200 Kinder betreuen, erklärt Johann-Andreas Werhahn.