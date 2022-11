Dorothee Feller liest in Neuss : Eine Ministerin auf „Wal-Termin“

Nordstadt NRW-Schulministerin Dorothee Feller gastierte jetzt in Neuss, um Grundschülern aus „Die Schnecke und der Buckelwal“ vorzulesen – das Buch sollte sich als die richtige Wahl herausstellen.

Absolut pünktlich kam Dorothee Feller , die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen , in Neuss an. „Sie haben die richtige Wahl getroffen“, begrüßte sie Katja Blank, die Schulleiterin der Gemeinschaftsgrundschule „Die Brücke“ am Weißenberger Weg in der Nordstadt. Denn die Grundschule unterrichtet 390 Schüler aus 44 Nationen „inklusiv“, das gemeinsame Lernen steht dabei im Vordergrund. Rund 100 Mitarbeiter gewährleisten diesen hohen Anspruch.

Die Ministerin bedankte sich sehr herzlich („Ich weiß, wie schwer Schule in diesen Zeiten ist!“) und lud danach zur Vorlesung ein. Zuvor überreichte ihr die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Kather ein Schulporträt in drei Sprachen. Während alle Klassen der Zwei (2a bis 2c) zur Begrüßung geladen waren, kamen in den Genuss der Leseaktion nur die 28 Kinder der 2a in ihrem Klassenraum „Jaguar“. Das war deshalb schade, weil Dorothee Feller eine begnadete Vorleserin war. Sie las „Die Schnecke und der Buckelwal“ von der britischen Kinderbuchautorin Julia Donaldson mit Illustrationen von Axel Scheffler. 2003 erschienen, wurde die Geschichte 2019 auch mit „The Snail and the Whale“ verfilmt.