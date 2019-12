Im Humboldt-Gymnasium in Neuss : Schulkonzert gelingt im zweiten Anlauf

Im Humboldt-Gymnasium in Neuss

Neuss Zuletzt musste die Aufführung der Deutschen Kammerakademie im „Humboldt“ abgesagt werden. Jetzt klappte es.

Die Premiere eines neuen Konzeptes musikalischer Klassik-Education fiel beinahe ins Wasser: Weil das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Neuss wegen eines Magen-Darm-Infektes, der viele Schüler und Lehrer erkranken ließ , vergangene Woche vorübergehend schließen musste, fiel auch das Schulkonzert mit der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN) dem Virus zum Opfer. Der Nachholtermin konnte aber bereits am Montag stattfinden.

„Wir mussten mit Hotels reden und einige Flüge umbuchen, es klappte alles“, sagte der Orchestermanager Martin Jakubeit. Ihm gelang es, die Stimmführer der DKN für ein Streichquintett mit dem Sonderauftrag „Klassik-Education“ zu gewinnen: Konzertmeisterin Fenella Humphreys spielte die erste Geige, Karla Assmann (Violine II), Andrés Mehne (Viola), Milan Vrsajkov (Violoncello) und Vilmos Buza (Kontrabass) komplettierten das Quintett. Das Kammerkonzert wurde zweimal in der dritten und vierten Schulstunde für jeweils 60 Schüler im Musikraum 3.005 mit allerdings sehr trockener Akustik gegeben. Das Programm wurde von der DKN in enger Zusammenarbeit mit der Fachschaft Musik des Gymnasiums erarbeitet. Den ersten Kontakt hatte Charlotte Kons vermittelt, die am „Humboldt“ Lehrerin für Kunst und Literatur ist und der DKN eng verbunden ist.