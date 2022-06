Landesgartenschau 2026 in Neuss : Eltern für Schulgärten-Offensive

Der Vorstand des Stadtelternrats (v.l.): Stefan Gollnik, Dirk Jansen und Cecile Höhler. Archiv-Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Landesgartenschau 2026 soll auch an den Schulen in Neuss nicht vorbeigehen. Dafür möchte sich der Stadtelternrat in Neuss einsetzen.