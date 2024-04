Hilfe in herausfordernder Lage Neusser Schulen profitieren vom Startchancen-Programm

NRW erhält aus dem Programm rund 2,3 Milliarden Euro vom Bund und investiert seinerseits Landesmittel bis zu demselben Umfang in die gezielte Unterstützung von landesweit mehr als 900 Schulen in herausfordernder Lage. Das Schulministerium hat in Abstimmung mit der Schulaufsicht nun die ersten 400 Schulen ausgewählt, die ab dem kommenden Schuljahr 2024/2025 am Programm teilnehmen können – dazu zählen mit der Gesamtschule Nordstadt sowie der Kreuz-, Burgunder- und Münsterschule auch vier Schulen aus Neuss. „Wir sind gut im Zeitplan und arbeiten zielgerichtet daran, die erforderlichen Voraussetzungen für einen gelingenden Programmstart im kommenden Schuljahr zu schaffen“, so Schulministerin Dorothee Feller.