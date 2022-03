Unterricht in Neuss : Mehr Schüler aus der Ukraine an Neusser Schulen erwartet

Neuss Neben der Verteilung der Kinder auf die einzelnen Schulen werden auch Lerngruppen für die Erstförderung der deutschen Sprache gebraucht.

Die Schulen in Neuss bereiten sich auf die Aufnahme von Kindern und Jugendlichen, die wegen des Krieges aus der Ukraine geflohen sind, vor. Koordiniert wird die Verteilung auf die Schulen durch das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Kreises Neuss. Schulamtsdirektor Christoph Schröder erklärt, dass es dort auch eine ständig aktualisierte Übersicht gibt, an welchen Schulen noch Kapazitäten vorhanden sind. „Ziel ist natürlich, dass die Kinder und Jugendlichen möglichst schnell in die Beschulung kommen“, sagt er. Das Schulamt, das beim Kreis angesiedelt ist, steht hierzu in Kontakt mit den Kommunen als Schulträgern.