Politik in Neuss : Schulausschuss beschließt Zuschüsse und OGS-Budget

Neuss In der letzten Sitzung des Gremiums vor der Kommunalwahl ging es unter anderem um die Finanzierung von Angeboten im neuen Schuljahr. Auch über die Hygiene in den Schulen wurde diskutiert.

Der Schulausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Zuschuss für den Mensabetrieb an der Janusz-Korczak-Gesamtschule, der Gesamtschule an der Erft und der Gesamtschule Nordstadt, der Sekundarschule Neuss und der Gesamtschule Norf für das nächste Schuljahr um zehn Prozent zu erhöhen. In den Jahren danach ist eine schuljährliche Erhöhung um jeweils zwei Prozent vorgesehen. Trotz der Erhöhung in Summe weniger Geld erhält allerdings die Sekundarschule, da sie ausläuft. Die Stadt möchte als Schulträger mit ihrer Erhöhung einen Beitrag leisten, möglichst allen Schülern die Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung zu ermöglichen.