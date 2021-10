Digitalisierung in Neuss : Schul-Cloud soll digitales Lernen einfacher machen

Neuss Der Schulausschuss tagt und selten stand ein Thema auf der Tagesordnung, dass derart in eine digitale(re) Zukunft weist. Zu entscheiden ist über die Einführung einer Schul-Cloud – an die sich einige Erwartungen knüpfen.

Die Stadt Neuss will die Digitalisierung in den Schulen vorantreiben. Ein wichtiger Schritt ist die geplante Einführung einer Schul-Cloud. Die Grundidee: Über ein Web-Portal greifen die Schüler auf Funktionen, Einstellungen und Anwendungen zu – also zum Beispiel Lernmanagement- und Videokonferenzsystem. Dazu gibt es einen Cloud-Speicher und – besonders wichtig – eine datenschutzkonforme Datenablage. Im Zentrum steht ein „Identity Service“: Jeder Nutzer – die Cloud soll an allen städtischen Neusser Schulen eingesetzt werden – erhält eine Zugangskennung für die gesamte Schulzeit. Mit ihr erfolgt die Anmeldung an den verschiedenen Diensten und Modulen. Durch die webbasierte Lösung soll eine Unabhängigkeit vom Betriebssystem des jeweiligen Endgeräts erreicht werden.