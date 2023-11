Schuhgeschäft in Neuss Nächste Ladenschließung in der Innenstadt

Es ist die nächste Hiobsbotschaft für die Niederstraße: Das Schuhgeschäft Rieker schließt zum 23. Dezember seine Türen. Am Donnerstag hat der Ausverkauf begonnen, über die Weihnachtsfeiertage soll der Laden am Niedertor geräumt werden. Nach dem Kostenpflichtiger Inhalt Schuhhaus Toll, das Ende August seine Filiale an der Niederstraße schloss, ist es das nächste Schuhgeschäft, das aus der Neusser Innenstadt verschwindet. Auf der Haupteinkaufsmeile Niederstraße-Büchel-Oberstraße gibt es damit noch drei Anbieter für Schuhe. Mit dem Schuhhaus Albeck am Büchel und dem Kostenpflichtiger Inhalt Schuhhaus Engels an der Oberstraße sind – neben Deichmann – noch zwei inhabergeführte Läden darunter.