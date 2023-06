Schützenfest in Erfttal Erfttaler Schützen feiern das Goldjubiläum des Vereins

Gefeiert wird das Jubiläum des Vereins, der sich aus dem 1972 gegründeten Bürgerverein Erfttal entwickelte, an diesem Wochenende mit einem Schützenfest, bei dem mit Schützenkönigin Rebecca I. (vom Damenzug „Freche Röskes“) nicht nur eine Frau umjubelter Mittelpunkt ist, sondern Frauen gleichberechtigt und in Uniform teilnehmen. Das war schon so, als der damalige Oberst Hans-Josef Schliebs 1974 das Erfttaler Regiment erstmals zur Parade führte, und ist bis heute im Stadtgebiet ohne Nachahmer geblieben. Schirmherrin des Jubiläumsfestes ist die ehemalige Bundestagspräsidentin und Neusser Ehrenbürgerin Rita Süssmuth, seit Jahrzehnten eine Vorkämpferin der Gleichberechtigung.