Event im Jahnstadion Neusser Schützenlauf findet zum dritten Mal statt

Der Neusser Schützenlauf ist jedoch ausdrücklich für alle da, betonen die Verantwortlichen: Also für Röskes, Schützen, Nicht-Schützen, Kinder oder einfach nur für lauf- und sportfreudige Menschen. Das Event orientiert sich am olympischen Motto „dabei sein ist alles!“. Unter allen Läuferinnen und Läufern gibt es diverse Goodies von Neusser Unternehmen zu ergattern. So werden natürlich die Schnellsten prämiert. Aber auch alle anderen Finisher haben die Chance, Gutscheine in der Verlosung zu gewinnen.